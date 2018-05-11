15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Statta açılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça pankartına beraat

Samsun'da geçen yıl Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında tribünde, cezaevinde açlık grevi yapan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için pankart açtıkları iddiasıyla haklarında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan 15 kişi, beraat etti

Statta açılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça pankartına beraat
Samsun'da Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 tarihinde, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında bir grup taraftar tarafından tribünde cezaevinde açlık grevi yapan DHKP-C terör örgütü mensubu oldukları iddia edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek amaçlı 'Nuriye Semih Yaşasın' yazılı pankart açıldı.

3 PARÇA HALİNDE TRİBÜNE SOKMUŞLARDI


Şüpheliler, üzerlerinde saklayıp üç parça halinde tribüne soktukları pankartı açtıktan sonra fotoğrafını da sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturmada kimlikleri tespit edilen ve içlerinde avukat, devlet memuru ve öğrencilerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkartıldı.

Yakalanan şüphelilerden Duygu Uzun, Mehmet Mert Aydos, Ufuk Bıyık, Haydar Aktan, Anıl Çobanoğulları, Bilal Canberk Dönmez, Volkan Çalışkan, Erkan Akbaba, Didem Doğan, Cemil Doğan ve Özge Öznur Uysal'ın çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

5 kişi ise tutuksuz yargılandı. Tutuklanan 11 kişi mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldı.

15 KİŞİ BERAAT ETTİ, 1 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI


Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dün son kez hakim karşısına çıkıldı.

Tutuksuz yargılanan 16 kişiden 15'i hakkında beraat kararı verildi. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan 1 kişinin dosyası ise ayrıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran'da temizleyeceğiz

Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran'da temizleyeceğiz
Helin'in katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Helin'in katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık'a gidecek
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4448 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4448 terörist etkisiz hale getirildi
Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum kimdir? Ureich markası Ne yaptı?

Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum kimdir? Ureich markası Ne yaptı?
Dışişleri Bakanlığı 5 DEAŞ elebaşının yakalandığını doğruladı

Dışişleri Bakanlığı 5 DEAŞ elebaşının yakalandığını doğruladı
Yıldırımın yere düşme anı kamerada

Yıldırımın yere düşme anı kamerada
Çorum'da para nakil aracı devrildi

Çorum'da para nakil aracı devrildi
Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı

Kilis'te yoğun sağanak sele yol açtı
SP lideri Karamollaoğlu seçim startını İstanbul'da verdi

SP lideri Karamollaoğlu seçim startını İstanbul'da verdi