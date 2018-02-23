Steam’de de KDV ödeyeceğiz!

Adem Özdoğan

Bu vergiler içerisinde en popüleri ise hiç şüphesiz KDV (katma değer vergisi) diyebiliriz. KDV’yi ise ÖTV takip ediyor. Genel olarakoranı yüzde 18 olarak belirlenmiş. Fakat bazı segmentteki ürünlerde bu oran yüzde 10’a, hatta yüzde 1’e kadar düşebiliyor. Peki vergi alınmayan bir ürün kategorisi yok mu? Elbette var. Daha doğrusu vardı. Şimdiye kadarüzerinden satın aldığımız oyunlar için vergi ödemiyorduk. Fakat yeni düzenleme ile birlikte onlar da vergi sistemine dahil edildi.Kısa süre önce, Türkiye’de internet üzerinden hizmet veren şirketleri incelemeye almıştı. Bu inceleme sonucunda bu şirketlerin Türkiye’de fiziksel ofisi bulunmasa dahi,üzerinden yapılacak olan alış verişlerin vergiye tabi tutulması kararı çıkmıştı.Bu karara dair somut adımlaritibari ile atılmaya başlandı. Kısa süre önce, Müzik ve iCloud servisinin fiyatlarını KDV oranı ile orantılı bir şekilde güncelledi.Apple’ın ardından sıragibi dijital oyun servislerine geldi. Yapılan açıklamada Steam, Origin, Uplay ve Battle.net gibi platformlar üzerinden yapılan alış verişlerdeuygulanacağı belirtildi.Eğer şu aralariçin bir oyun almayı düşünüyorsanız,fiyatlara yansıtılmadan acele etmenizi öneririz.