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Steam’de de KDV ödeyeceğiz!

Malum, ülkemizdeki vergilerin dozajı bir hayli fazla. Bu durum özellikle gelir düzeyi düşük olan bireyleri çok fazla etkiliyor. Türkiye’de genel olarak her alış verişte önemli miktarlarda vergi ödenmekte

Steam’de de KDV ödeyeceğiz!
Bu vergiler içerisinde en popüleri ise hiç şüphesiz KDV (katma değer vergisi) diyebiliriz. KDV’yi ise ÖTV takip ediyor. Genel olarak KDV oranı yüzde 18 olarak belirlenmiş. Fakat bazı segmentteki ürünlerde bu oran yüzde 10’a, hatta yüzde 1’e kadar düşebiliyor. Peki vergi alınmayan bir ürün kategorisi yok mu? Elbette var. Daha doğrusu vardı. Şimdiye kadar Steam üzerinden satın aldığımız oyunlar için vergi ödemiyorduk. Fakat yeni düzenleme ile birlikte onlar da vergi sistemine dahil edildi.

Kısa süre önce Maliye Bakanlığı, Türkiye’de internet üzerinden hizmet veren şirketleri incelemeye almıştı. Bu inceleme sonucunda bu şirketlerin Türkiye’de fiziksel ofisi bulunmasa dahi, Türk Bankaları üzerinden yapılacak olan alış verişlerin vergiye tabi tutulması kararı çıkmıştı.

Bu karara dair somut adımlar Şubat itibari ile atılmaya başlandı. Kısa süre önce Apple, Müzik ve iCloud servisinin fiyatlarını KDV oranı ile orantılı bir şekilde güncelledi.

Apple’ın ardından sıra Steam gibi dijital oyun servislerine geldi. Yapılan açıklamada Steam, Origin, Uplay ve Battle.net gibi platformlar üzerinden yapılan alış verişlerde yüzde 18 KDV uygulanacağı belirtildi.

Eğer şu aralar PC için bir oyun almayı düşünüyorsanız, KDV fiyatlara yansıtılmadan acele etmenizi öneririz.


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