Steam’de de KDV ödeyeceğiz!

Bu vergiler içerisinde en popüleri ise hiç şüphesiz KDV (katma değer vergisi) diyebiliriz. KDV’yi ise ÖTV takip ediyor. Genel olarak KDV
oranı yüzde 18 olarak belirlenmiş. Fakat bazı segmentteki ürünlerde bu oran yüzde 10’a, hatta yüzde 1’e kadar düşebiliyor. Peki vergi alınmayan bir ürün kategorisi yok mu? Elbette var. Daha doğrusu vardı. Şimdiye kadar Steam
üzerinden satın aldığımız oyunlar için vergi ödemiyorduk. Fakat yeni düzenleme ile birlikte onlar da vergi sistemine dahil edildi.
Kısa süre önce Maliye Bakanlığı
, Türkiye’de internet üzerinden hizmet veren şirketleri incelemeye almıştı. Bu inceleme sonucunda bu şirketlerin Türkiye’de fiziksel ofisi bulunmasa dahi, Türk Bankaları
üzerinden yapılacak olan alış verişlerin vergiye tabi tutulması kararı çıkmıştı.
Bu karara dair somut adımlar Şubat
itibari ile atılmaya başlandı. Kısa süre önce Apple
, Müzik ve iCloud servisinin fiyatlarını KDV oranı ile orantılı bir şekilde güncelledi.
Apple’ın ardından sıra Steam
gibi dijital oyun servislerine geldi. Yapılan açıklamada Steam, Origin, Uplay ve Battle.net gibi platformlar üzerinden yapılan alış verişlerde yüzde 18 KDV
uygulanacağı belirtildi.
Eğer şu aralar PC
için bir oyun almayı düşünüyorsanız, KDV
fiyatlara yansıtılmadan acele etmenizi öneririz.
Adem Özdoğan