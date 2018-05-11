Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı
Oyuncuların merakla beklediği Steam yaz indirimleri, cüzdanların yine boşalmasına neden olacak gibi görünüyor. İşte yaz indirimleri tarihi!
21 Haziran’da başlayacak olan yaz indirimlerinin henüz ne zaman biteceği bilinmiyor. Bu indirim kampanyasında; Far Cry 5, PUBG, Grand Theft Auto V, FM 2018, Devil May Cry HD Collection, FF XV, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter, CS:GO, Hitman ve Tomb Raider serisi gibi oyunların indirime girmesi bekleniyor.
Şimdilik indirime girecek oyunların belli olmadığını belirtelim. Eğer PC oyuncusuysanız, oyun almak için bizce biraz daha bekleyin.
Oyunların neredeyse yok pahasına satıldığı yaz indirimleri sayesinde, Steam kütüphanenizi daha uygun fiyata genişletebilirsiniz. Bakalım bu yılki yaz indirimleri, oyuncuları tatmin edecek mi? Bekleyip göreceğiz.