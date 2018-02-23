STEM ile eğitimde kalıcı öğrenme mümkün

STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim metodu. STEM ile öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri deneylerle daha kalıcı öğrenmeleri sağlanıyor. Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar’ın Türk eğitim sisteminde ağırlığının artırılmasını önerdiği STEM eğitimleri, Uğur Koleji’nde uluslararası bir öğretim metodu olarak kullanılıyor.
TEORİK BİLGİLER GERÇEK HAYATA UYARLANIYOR
Özel Uğur Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Meline Örnek, öğrencilerin fen bilimleri ya da matematik dersindeki bir formülün ne anlama geldiğini ve onu gerçek hayatta nasıl kullanacağını bu yaklaşımla keşfettiğini söyledi. Meline Örnek konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Öğrencilerimiz STEM sayesinde yeni kavramlar öğreniyor, ekip çalışmasının değerini keşfediyor ve iletişim becerilerini geliştiriyor. STEM çalışmaları kapsamında Özel Uğur Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerimiz takımlar halinde özel tasarım yarışmaları düzenlediler ve analizleri değerlendirerek projelerinin verimliliğini ölçtüler. Bu etkinlikler öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek daha kalıcı bir şekilde kavrayabilmeleri için önemli bir fırsattı.”
'GELECEĞİN ÜRETMEN BİREYLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'
STEM’in genellikle ortaokul ve lise kademesinde uygulanan çok önemli bir eğitim metodu olduğunu söyleyen Meline Örnek “Bu model ezberciliği değil yaratıcı düşünceyi ve girişimciliği destekliyor. Öğrencilerimize basmakalıp ders notlarıyla değil hayatın içinde karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilme yeteneği kazandırıyoruz” dedi.
Meline Örnek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uğur Kolejinin temelinde öğrencileri sadece sınavlara hazırlayalım düşüncesi yok. Biz onları aynı zamanda hayata hazırlıyoruz. STEM yaklaşımını da bu yüzden benimsiyoruz” dedi.
ERKEN KAYIT DÖNEMİ
Uğur Koleji’nde erken kayıt dönemi de başladı. Erken kayıt süreci 31 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Senim Tanay