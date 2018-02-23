STEM ile eğitimde kalıcı öğrenme mümkün

TEORİK BİLGİLER GERÇEK HAYATA UYARLANIYOR

'GELECEĞİN ÜRETMEN BİREYLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

ERKEN KAYIT DÖNEMİ

Senim Tanay

STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim metodu. STEM ile öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri deneylerle daha kalıcı öğrenmeleri sağlanıyor. Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar’ın Türk eğitim sisteminde ağırlığının artırılmasını önerdiği STEM eğitimleri, Uğur Koleji’nde uluslararası bir öğretim metodu olarak kullanılıyor.Özel Uğur Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Meline Örnek, öğrencilerin fen bilimleri ya da matematik dersindeki bir formülün ne anlama geldiğini ve onu gerçek hayatta nasıl kullanacağını bu yaklaşımla keşfettiğini söyledi. Meline Örnek konuyla ilgili şu bilgileri verdi:STEM’in genellikle ortaokul ve lise kademesinde uygulanan çok önemli bir eğitim metodu olduğunu söyleyen Meline Örnek “Bu model ezberciliği değil yaratıcı düşünceyi ve girişimciliği destekliyor. Öğrencilerimize basmakalıp ders notlarıyla değil hayatın içinde karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilme yeteneği kazandırıyoruz” dedi.Meline Örnek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uğur Kolejinin temelinde öğrencileri sadece sınavlara hazırlayalım düşüncesi yok. Biz onları aynı zamanda hayata hazırlıyoruz. STEM yaklaşımını da bu yüzden benimsiyoruz” dedi.Uğur Koleji’nde erken kayıt dönemi de başladı. Erken kayıt süreci 31 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.