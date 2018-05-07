Stephen Hawking son teorisi: Evren sonsuz değil!

Adem Özdoğan

Ünlü İngiliz fizikçi‘de gözlerini yaşama yummuştu. Bu zamana kadar üzerinde çalıştığı teoriler ile bilim dünyasına yön veren Stephen Hawking’in, yaşamını yitirmeden önce üzerinde çalıştığı son teori bugün ortaya çıktı.Stephen Hawking son teorisi ile evrenin sanıldığının aksine sonsuz olmadığını ispatlamaya çalışıyormuş. Stephen Hawking,yılında Amerikalı fizikçiile sonsuz evren teorisini ortaya koymuş veolduğunu çünkü zamanın tıpkı bir küre gibi kendi kendine büküldüğünü söylemişti.Stephen Hawking’in bilim partneri Belçika’daki‘nde görev yapan teorik fizikçi profesör, Hawking’in bu teori hakkındaki düşüncelerinden vazgeçtiğini, son dönemlerinde evrenin sonunun olduğunu ispatlamak için çalıştığını dile getirdi.Hawking’in son teorisine göre; evrenin başladığı zaman olanevrenin sınırları çizilmiş. Evrenin sınırlarının bittiği noktada uzay ve zaman kavramları dahil olmak üzereÜnlü fizikçinin 1983 yılında savunduğu teoriden vazgeçmesinde yaşananvealnındaki gelişmelerin büyük rol oynadığı düşünülüyor. Hawking vefat ettiği için bu yeni teoriyi bilim partneri profesör‘un devam ettirmesi bekleniyor.