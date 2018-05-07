Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Stephen Hawking son teorisi: Evren sonsuz değil!

Stephen Hawking son teorisi bugün ortaya çıktı. Ünlü İngiliz fizikçi yaşama gözlerini yummadan önce evrenin sanıldığı gibi sonsuz olmadığını ispatlamaya çalışıyormuş

Stephen Hawking son teorisi: Evren sonsuz değil!
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 14 Mart 2018‘de gözlerini yaşama yummuştu. Bu zamana kadar üzerinde çalıştığı teoriler ile bilim dünyasına yön veren Stephen Hawking’in, yaşamını yitirmeden önce üzerinde çalıştığı son teori bugün ortaya çıktı.

Stephen Hawking son teorisi ile evrenin sanıldığının aksine sonsuz olmadığını ispatlamaya çalışıyormuş. Stephen Hawking, 1983 yılında Amerikalı fizikçi James Hartle ile sonsuz evren teorisini ortaya koymuş ve evrenin sonsuz olduğunu çünkü zamanın tıpkı bir küre gibi kendi kendine büküldüğünü söylemişti.

Stephen Hawking’in bilim partneri Belçika’daki Leuven Üniversitesi‘nde görev yapan teorik fizikçi profesör Hertog, Hawking’in bu teori hakkındaki düşüncelerinden vazgeçtiğini, son dönemlerinde evrenin sonunun olduğunu ispatlamak için çalıştığını dile getirdi.

Hawking’in son teorisine göre; evrenin başladığı zaman olan 13.8 milyar yıl önce evrenin sınırları çizilmiş. Evrenin sınırlarının bittiği noktada uzay ve zaman kavramları dahil olmak üzere hiçbir şey yok.

Ünlü fizikçinin 1983 yılında savunduğu teoriden vazgeçmesinde yaşanan teknoloji ve bilim alnındaki gelişmelerin büyük rol oynadığı düşünülüyor. Hawking vefat ettiği için bu yeni teoriyi bilim partneri profesör Hertog‘un devam ettirmesi bekleniyor.
 

MONSTER NOTEBOOK TULPAR T5 V18.1 VE ABRA A5 V13.4 İLK BAKIŞ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak
'Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli'

'Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli'
Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli

Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli
WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi

WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi
WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor

WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor
Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!

Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!
Instagram paralı mı olacak?

Instagram paralı mı olacak?
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım

Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım
GyroTürk'te seri üretim hazırlığı

GyroTürk'te seri üretim hazırlığı
'Türkiye roket sanayisinde yeterli bilgi birikimine sahip'

'Türkiye roket sanayisinde yeterli bilgi birikimine sahip'
Elon Musk bu sefer şekerleme işine giriyor

Elon Musk bu sefer şekerleme işine giriyor