Steve Wozniak Bitcoin'lerini çaldırdı

Can Hakman

Apple’ın eş kurucusu, kripto para hırsızlarının en son kurbanı oldu. Wozniak, 74 bin dolar değerindeki birkaç’ininin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı. Wozniak, dolandırıcıların çalıntı bir kredi kartı kullandıklarını ve bu nedenle Bitcoin’lerini kimin çaldığının bulunamayacağını ekledi.’te sahneye çıkan Wozniak, elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla satın almak isteyen birisine sattı ancak kripto para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti. Teknoloji gurusu hem Bitcoin’lerinden hem de 74 bin dolardan olmuş oldu.Apple’ın kurucusu kripto paraları bir yatırım aracı olarak gören nadir teknoloji dehalarından birisi. Habertürk'ün haberine göre kripto para yalnızca 700 dolar seviyesinde seyrederken yatırım yapan Wozniak, geçtiğimiz yıl elindeki Bitcoin’lerin büyük bir bölümünü satarak servetini katladı.