Steve Wynn şirketi Wynn Resorts'tan cinsel taciz iddiaları üzerine istifa etti

Can Hakman

da yer alan bir haberde, Wynn'in kadın çalışanlarına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüş, Wynn ise bu ithamların kendinden para koparmak isteyen eski eşi tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.'ın "yakın dostum" dediği Steve Wynn, Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin finans kolunun başkanlığını yürütüyordu. Fakat Wynn bu iddiaların ardından görevinden ayrılmıştı.Steve Wynn dün de CEO'su olduğu şirketi'daki görevinden istifa etti. Hakkındaki iddiaları daha önce de reddeden Steve Wynn yaptığı açıklamada "Son dönemlerde hakkımda negatif bir çok yazı yazıldı. Bunlarla uğraşmaktan görevime konsantre olamadığım için görevimden istifa ediyorum." dedi.