Steven Gerrard'dan Emre Can açıklaması

EMRE CAN'I CİTY VE MÜNİH TAKİP EDİYOR

Erdinç Şahin

'la olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan'ın ara transfer döneminde'a imza atacağı konuşulmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.Bu gelişme üzerine sezon sonuna kadar'da forma giymeye devam eden Türk asıllı Alman orta saha oyuncusuyla ilgili Liverpool efsanesi'dan flaş bir açıklama geldi.Futbolculuk sonrası kariyerine'ta yorumcu olarak sürdüren Gerrard, Emre'nin sezon sonunda kesin olarak'dan ayrılacağını söyledi.Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un yanı sıravede bulunuyor.