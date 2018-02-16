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Steven Gerrard'dan Emre Can açıklaması

Liverpool'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can hakkında kulübün efsanevi futbolcusu Steven Gerrard'dan flaş bir açıklama geldi.

Steven Gerrard'dan Emre Can açıklaması
Liverpool'la olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Emre Can'ın ara transfer döneminde Juventus'a imza atacağı konuşulmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu gelişme üzerine sezon sonuna kadar Kırmızılar'da forma giymeye devam eden Türk asıllı Alman orta saha oyuncusuyla ilgili Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan flaş bir açıklama geldi.
 

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Futbolculuk sonrası kariyerine BT Sport'ta yorumcu olarak sürdüren Gerrard, Emre'nin sezon sonunda kesin olarak Anfield Road'dan ayrılacağını söyledi.

Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un yanı sıra Bayern Münih ve Manchester City de bulunuyor.


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