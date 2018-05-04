Steven Gerrard Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor!

İLK HEDEF MARTİN SKRTEL

Erdinç Şahin

Bir haftadırvehaberleri İskoç ve İngiliz basınında en üst sıralarda yazılıyor, Perşembe günü tarafların yeniden bir araya geleceği ve anlaşma şartlarını konuşacağı söyleniyordu.Daily Record'un haberine göre dünkü toplantının olumlu geçtiği ve'ın bugün sözleşme imzalayacağı belirtildi.Celtic üst üste 7. kez'te şampiyon olunca,da yeni bir rotaya girmek istedi ve bu rota için takımın başına Steven Gerrard'ın getirilmesi uygun görüldü. Haberin devamında'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında,günlerinde beraber forma giydiği'nin savunma oyuncusu'in olduğu yazıldı.