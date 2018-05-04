Steven Gerrard Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor!

Bir haftadır Steven Gerrard
ve Rangers
haberleri İskoç ve İngiliz basınında en üst sıralarda yazılıyor, Perşembe günü tarafların yeniden bir araya geleceği ve anlaşma şartlarını konuşacağı söyleniyordu.
Daily Record'un haberine göre dünkü toplantının olumlu geçtiği ve Steven Gerrard
'ın bugün sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İLK HEDEF MARTİN SKRTEL
Celtic üst üste 7. kez İskoçya Premiership
'te şampiyon olunca, Rangers
da yeni bir rotaya girmek istedi ve bu rota için takımın başına Steven Gerrard'ın getirilmesi uygun görüldü. Haberin devamında Gerrard
'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında, Liverpool
günlerinde beraber forma giydiği Fenerbahçe
'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel
'in olduğu yazıldı.
Erdinç Şahin