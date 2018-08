Audrey Niffenegger’ın 2003 yılında yayınlanan aynı isimli romanından televizyona uyarlanacak The Time Traveler’s Wife, Hartswood Films ve Warner Bros. Television ortaklığıyla hayata geçiyor. Daha önce başrollerinde Eric Bana ve Rachel McAdams’la sinemaya da uyarlanmış olan The Time Traveler’s Wife, bir karı kocanın ilişkilerinin “zaman yolculuğu” sebebiyle zorlanmasını konu ediyor.

Söz konusu kitabı yıllar önce okuduğunu ve hayran olduğunu dile getiren Steven Moffat, kaleme aldığı Doctor Who bölümü The Girl In The Fireplace’te doğrudan bu romana bir karşılık vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.