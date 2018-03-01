Steven Pienaar futbolu bıraktı

Güney Afrikalı futbolcu Steven Pienaar
35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland
gibi takımların formasını giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak Güney Afrika ekibi Bidvest Wits FC
’de forma giyiyordu. Güney Afrika
Milli Takımı ile 62 maça çıkan Pienaar
bu formayla 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.
EVRTON İLE EFSANELEŞTİ
Kariyerindeki en büyük sıçramayı İngiliz ekibi Everton
ile gösteren Steven Pienaar, Everton
formasıyla çıktığı 229 müsabakada 26 gol atıp, 48 asist yaptı. Evertonlı taraftarlar arasında kulübün en efsane oyuncuları arasında gösterilen Güney Afrikalı
yıldız, bugün sosyal medyadan yayınladığı videoyla futbolu bıraktığını açıkladı.
Erdinç Şahin