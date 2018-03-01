Steven Pienaar futbolu bıraktı

EVRTON İLE EFSANELEŞTİ

Erdinç Şahin

Güney Afrikalı futbolcu35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerindegibi takımların formasını giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak’de forma giyiyordu.Milli Takımı ile 62 maça çıkanbu formayla 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.Kariyerindeki en büyük sıçramayı İngiliz ekibiile gösteren Steven Pienaar,formasıyla çıktığı 229 müsabakada 26 gol atıp, 48 asist yaptı. Evertonlı taraftarlar arasında kulübün en efsane oyuncuları arasında gösterilenyıldız, bugün sosyal medyadan yayınladığı videoyla futbolu bıraktığını açıkladı.