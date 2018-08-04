Steven Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığına atandı

Facebook üzerinden duyuru yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal'ın yeni atamayla üstleneceği temel görevin, Rusya ve ABD'nin insani alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Seagal'ın, parasal karşılığı öngörülmeyen ‘sosyo-politik bir unvana' sahip olacağı vurgulandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Metinde, "Uluslararası uygulamalarda bu görev, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçilerinin görevleriyle benzerlik gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Sputnik'e konuşan Steven Seagal ise, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığındansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



