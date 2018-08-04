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Steven Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığına atandı

Daha önce Rusya vatandaşlığı alan ABD’li aktör Steven Seagal’ın Rusya Dışişleri Bakanlığının Moskova ile Washington arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirildiği duyuruldu

04 Ağustos 2018, Cumartesi 23:59 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018, Pazar 00:05
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Facebook üzerinden duyuru yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal'ın yeni atamayla üstleneceği temel görevin, Rusya ve ABD'nin insani alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Seagal'ın, parasal karşılığı öngörülmeyen ‘sosyo-politik bir unvana' sahip olacağı vurgulandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Metinde, "Uluslararası uygulamalarda bu görev, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçilerinin görevleriyle benzerlik gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Sputnik'e konuşan Steven Seagal ise, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığındansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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