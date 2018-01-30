Stevens Johnson Sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

STEVENS JOHNSON SENDROMU TEDAVİSİ

STEVENS JOHNSON SENDROMU'NUN BELİRTİLERİ

Kızarıklıklardan birkaç gün önce aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabiliyor:

NELER YAŞANMIŞTI?

DOKTOR HASTANEYE ÇAĞRILDI

DOKTOR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Senim Tanay

cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Stevens Johnson Sendromu genellikle grip benzeri belirtilerle başlar ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları oluşur.Stevens Johnson sendromu genellikle hastaneye yatırılmayı gerektiren tıbbi bir acil durumudur. Tedavi rahatsızlığın nedeninin ortadan kaldırılmasına, belirtilerin kontrol altına alınmasına ve rahatsızlığa bağlı oluşabilecek sağlık sorunlarının en aza indirgenmesine odaklanır.Stevens Johnson Sendromu'nun ardında iyileşme sağlık durumunun ciddiyetine bağlı olarak haftalar hatta aylar sürebilir. Eğer Stevens-Johnson Sendromu'nun ilaç tedavilerine bağlı olarak ortaya çıktığını düşünülüyorsa bu ilaçlardan hayat boyu uzak durmak gerekir.- Yüzde şişme- Dilde şişme- Kurdeşen- Ciltte ağrı- Birkaç saat veya gün içerisinde tüm vücuda yayılan kırmızı veya mor cilt kızarıklıklarıYüksek ateş- Boğaz ağrısı- Öksürük- Gözlerde yanma- Tıbbi yardım gerektiren durumlar- Ciltte yayılan açıklanamayan ağrı- Yüzde şişme- Ciltte ve mukoza zarında su kabarcıkları- Kurdeşen- Dilde şişme- Yayılan kırmızı veya mor kızarıklıklar- Ciltte dökülmeAntalya'da 15 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi H.Ü.'ye sınav kaygısı nedeniyle bir psikiyatri kliniğine gitti. Burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A, genç kıza kişilik testi yapıp 2 farklı ilaç yazdı.İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü, kısa süre sonra önce sol kulak arkasında, ardından ağız çevresi ve vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar fark etti.Vücudu su toplayan H.Ü, 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı.Tüm vücudu morarıp su toplayan ve yanık oluşan H.Ü'ye, "Stevens Johnson Sendromu" (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu.Teşhisi yapan doktorlar, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğunu, bu ilacın normalde "epilepsi" hastalarına verildiğini kaydetti.İlk reçeteyi yazan doktorun da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne çağrıldığını, ilacı yazmasındaki amacının sorulduğunu anlatan anne Dilek Ü., "Kızımın bilinci açık ama bütün vücudu yanıklar içerisinde. Yaşadığı acıyı sözlerle anlatamıyorum. Biz ailece bu acıyı çekiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Başka aileler böyle şeyler yaşasın istemiyoruz. İlacı yazan doktor buraya çağrıldı. 'Neden bu çocuğa bu ilacı verdiniz?' diye soruldu. Geldiğinde panik haldeydi. 'H.Ü. çok felsefik, filozof gibi bir çocuk. Oyüzden verdim bu ilacı' dedi. Olgun bir çocuk olduğunu düşündüğü için bu ilacı verdiğini anlattı" dedi.İlacı yazan Dr. Ö.A. ise, "Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Pek çok ilaç, benzer sonuca yol açabilir, bu tabloya neden olabilir. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya, hatta daha ağır bir tabloya yol açabilir" ifadelerini kullandı.