Stil sahibi erkekler festivallerde

Yazın gelmesi ile birlikte müziğin ve eğlencenin doruğa çıktığı festival sezonu da açıldı. Festivallerde artık kadın modası kadar erkek modası da dikkat çekici unsurları içinde barındırıyor.

Festivale katılan erkeklerin günlük, rahat ve pratik kıyafetleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Faruk Sağın markası Kreatif Direktörü Tufan İrfan, erkeklerin festivalde stil sahibi olmaları için önemli tüyoları paylaşıyor

Yaz aylarında, nefes almasıyla ve rahatlığıyla en çok tercih edilen keten ve pamuk karışımlı kumaşlar, festivallerde de vazgeçilmez ürünlerin başında geliyor. Özellikle bu sene tek renk beyaz giyinmek oldukça moda. Baştan aşağı beyaz ya da bej keten kombinler yapmanın festivallerde hem rahatlığın hem de şıklığın en kolay yolu.

Tropikal Desenler İle Festivalde Gözler Erkeklerin Üzerinde

Festivallerin en çok tercih edilen deseni tropikal desenler bu seneki festivallerde de yer alıyor. Çoğunlukla lazer baskılı olarak hem bisiklet yaka hem de polo yaka tişörtlerde karşımıza çıkacak tropikal desenler festivallerde gündüz en çok tercih edilecek ürünlerin başında geliyor.

Festivallerde en çok tercih edilen deseninin ikincisi ise dikine çizgiler olduğunu açıklayan Faruk Sağın markası Kreatif Direktörü Tufan İrfan, “Bu sezon hem tişörtlerde hem de şort ve pantolonlarda dikey çizgiler dikkat çekiyor. Festivallerde de bolca karşımıza çıkıyor.” dedi.



