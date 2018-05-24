Stoperde Jason Denayer hamlesi

Sarı-Kırmızılılar kadroyu öncelikle forvet, kanat, 8 numara ve sol bek gibi pozisyonlarda takviye etmek isterken, savunma hattı da unutulmuyor.

Özellikle Denayer’in ikinci yarıdaki performansından çok memnun olan Fatih hoca, Belçikalı futbolcunun bu kez bonservisiyle alınmasını istiyor.

Eğer Denayer transferi gerçekleşirse, başka bir stoper daha alınması beklenmiyor. Maicon, Serdar, Denayer, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak’la yola devam edilebilir.