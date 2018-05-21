İsrail’in Gazze sınırında yaşananlar dünyanın farklı noktalarında protesto ediliyor. Son olarak Fransa’nın Strasburg kentindeki Kléber Meydanında toplanan yüzlerce kişi, Filistin için bir araya geldi. Öğle saatlerinde kalabalıklaşan meydan Fransız, Türk ve Filistin bayraklarıyla renklendi. Filistin’e destek mitingi, “İsrail’i boykot ediyoruz” ve “Filistin var olacak, Filistin kazanacak” sloganlarıyla hareketlendi. Büyük buluşmayı organize eden kollektiflerden, Abyssinie, Institut Al-Andalous (Arap kurumları); Türk kurumlarından Cojep International, DITIB Strazburg ve Yahudi - Antisiyonist kurum Union Juive Française pour la Paix’nin başkanlarına binlerin önünde söz hakkı verildi.

Union Juive Française pour la Paix üyelerinden Jean Claude Meyer, "Bu mübarek ayda tükettiğiniz hurmaların nereden ihraç edildiğine çok dikkat edin, Israil mallarının her türlüsünü boykot ederek, siyonistlerin oyununa gelmemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Aynı saatlerde, Türklerin yoğun olduğu ülkenin Lyon şehrinde de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren buluşma olaysız sona erdi.