Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi

TSK'DAN AÇIKLAMA

TAHKİMAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

GÜVENLİK HATLARI KURULUYOR

18 NOKTA KURTARILDI

484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

KASTEL CÜNDO KÖYÜ KURTARILDI

Son dakika: Erdoğan'dan açıklamıştı! Burseya tepesi ele geçirildi

Mehmet Nuri Turan

nden (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında'nın ele geçirildiği, bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Bugün saat 14.30 sıralarında TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Burseya (Barşah) Dağı'nı ele geçirdiği ifade edilen açıklamada, halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ileri güvenlik ve tahkimat çalışmalarına başladı.Yaklaşık yedi yıldır Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK'nın, Burseya Dağı'nda yaptığı hendek ve geçişli tünel sistemlerine dayalı savunma hatları içinde, örgütün geri çekilme sırasında kurmuş olabileceği tuzakları tarama ve imha faaliyeti gerçekleştiriliyor.Burseya Dağı'nı güneyden kuzeye geçen hendek ve tünel sistemleri içinde kurulan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlı tuzaklara karşı başlatılan çalışmada TSK ve ÖSO'ya bağlı birlikler yer alıyor.Sabah saatlerinde başlayan operasyonda öncü görev alan TSK seçkin komando birlikleri ile ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu, ele geçirilen zirveyi terör örgütünün yeniden geri alma amaçlı olası saldırılarına karşı tahkim çalışmalarını da icra ediyor.TSK ve ÖSO, terör örgütü mensuplarının Burseya Dağı'na yönelik herhangi bir karşı girişimine karşı ileri güvenlik hatları da kuruyor.Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesi operasyonunda TSK envanterindeki Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da görev aldı. Terör örgütünün yer üstü hedefleri ile tünel mevzilerinin giriş alanları SİHA'ların başarılı atışları ile vuruldu.Gece saatlerinde TSK savaş uçaklarının hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.AA