Street Fighter Android'e geliyor

Can Hakman

Japon oyun stüdyosu’un efsane dövüş oyunumobil cihazlarda oynanabilecek. Geçtiğimiz aylarda iOS için App Store’da yayınlanan oyununiçin çok yakında geleceği duyuruldu.isimli oyun için ön kayıtlar başladı.Yeni Şafak'ın haberien göre PC ve konsollarda yer alanoyunu mobil cihazlar için yeniden uyarlandı. Ancak mobil cihazlara geçerken görüntü kalitesi düşürülmek zorunda kalan oyun iOS’ta 30 FPS hızında olduğu için pek güzel bir deneyim sunmamıştı.