Street Fighter Android'e geliyor

Japon oyun stüdyosu Capcom
’un efsane dövüş oyunu Street Fighter
mobil cihazlarda oynanabilecek. Geçtiğimiz aylarda iOS için App Store’da yayınlanan oyunun Android
için çok yakında geleceği duyuruldu. Street Fighter IV: CE
isimli oyun için ön kayıtlar başladı.
Yeni Şafak'ın haberien göre PC ve konsollarda yer alan Street Fighter
oyunu mobil cihazlar için yeniden uyarlandı. Ancak mobil cihazlara geçerken görüntü kalitesi düşürülmek zorunda kalan oyun iOS’ta 30 FPS hızında olduğu için pek güzel bir deneyim sunmamıştı.
Can Hakman