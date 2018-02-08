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Street Fighter Android'e geliyor

Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter IV: CE oyunu geçtiğimiz aylarda App Store’da yayınlandı ancak Android için herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Capcom, efsanevi oyun için bugün ilk duyuruyu yaptı

Street Fighter Android'e geliyor
Japon oyun stüdyosu Capcom’un efsane dövüş oyunu Street Fighter mobil cihazlarda oynanabilecek. Geçtiğimiz aylarda iOS için App Store’da yayınlanan oyunun Android için çok yakında geleceği duyuruldu. Street Fighter IV: CE isimli oyun için ön kayıtlar başladı.

Yeni Şafak'ın haberien göre PC ve konsollarda yer alan Street Fighter oyunu mobil cihazlar için yeniden uyarlandı. Ancak mobil cihazlara geçerken görüntü kalitesi düşürülmek zorunda kalan oyun iOS’ta 30 FPS hızında olduğu için pek güzel bir deneyim sunmamıştı.


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