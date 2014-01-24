Stüdyo daireli güncel 10 proje

1- GÜLPARK YAŞAM

Gül Yapı ve Çebi İnşaat imzasıyla Beylikdüzü bölgesinde Esenyurt sınırları içinde 35 binmetrekarelik bir alan üzerinde inşası devam eden Gül Park Yaşam projesi 6 bloktan oluşuyor.

Projenin birinci adası ağırlıklı olarak gençlere ve yatırımcılara yönelik 1+0, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. İkinci adada ise 2+1 ve 3+1 tipi daireler yer alacak bulunuyor. Projebünyesinde ayrıca 64 adet mağaza inşa edilecek. 2013 yılının son lansmanıyla satışa çıkılan projede satış oranı yüzde 45′i geçti. Firmanın banka kredisiz 36 aya kadar sıfır faizle imkân sağladığı satışlar, örnek dairenin de bulunduğu Beylikdüzü Media Markt mağazası arkasındaki satış ofisinde devam ediyor.

WEB: gulparkyasam.com.tr

2 — 216 YAPI ÇEKMEKÖY

216 Yapı imzasıyla Çekmeköy’de inşa edilen 216 Butik Evleri projesinde 1+1 ve 2+1 tipi toplam. 152 daire yer alıyor. Yüzde 1 KDV oranı avantajı ve özel faiz oranlarıyla tüketicinin beğenisine sunulan proje dairelerin minmum satış değeri ise 180 bin lira düzeyinde. 5 cazip kampanyanın devam ettiği 4 bloklu 216butik’in yüzde 70’i yeşil alandan oluşuyor.

WEB: www.216butik.com

3 - SİNPAŞ YAPI’DAN 3 BUTİK PROJE

Devasa projelerin yanısıra butik projeleriyle ilgi gören Sinpaş Yapı 2014’te ağırlıklı olarak butik projelere odaklanacak. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Çelik, 2014 yılında 3 yeni projeye başlayacaklarını açıkladı. Çelik, “Sancaktepe bölgesinde butik bir konut, Kağıthane’de ise ticari gayrimenkul projesine başlıyoruz” dedi. Grup, Gaziantep’ten sonra, Denizli’de de yeni projeye başlayacak.

4 – SAFE PARK KONUTLARI

Safe Grup tarafından Ankara Çankaya’da hayata geçirilen proje 8 ve 9 katlı iki bloktan oluşuyor. Projede 2+1, 3 + 1, 4+1 ve dubleks daire tipleri bulunuyor. İdeal yaşam alanları odaklı projelendirilen Safe Park’ın aidatları da makul ölçülerde olacak. Tavan yüksekliğinin 2.80, kapı boylarının 2.50 olduğu dairelerde 6 metrekarelik çamaşır odaları da yer alacak. Haziran 2014’te teslim edilecek projede Ocak sonuna kadar peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanıyor.

WEB: www.calkan.com.tr/safe_park_konutlari.html

5 - VE GÜNEŞLİ

Gayrimenkul sektörünün ve yatırımcıların dikkate aldığı lokasyonlardan birisi olan Güneşli’de sayısız butik proje inşa ediliyor. Bunlardan önde geleni Ve Güneşli projesi. Keleşoğlu, Depar Teknik Yapı ve Teleset imzasıyla 8 bin 800 metrekare arsa üzerinde, 0+1, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projede 214 daire ile 15 ticari ünite yer alıyor.

WEB: www.vegunesli.com/

6 - AYDOĞAN PARK TUZLA

Aydoğan İnşaat imzasıyla Tuzla’da yükselen Aydoğan Park Tuzla firmanın geleneksel butik proje üretiminin son örneği olarak biliniyor. Grup, Erenköy, Suadiye, Moda, Caddebostan, Ataşehir gibi semtlerdeki projeleriyle tanınıyor. 30 bin metrekarelik alan üzerinde 6 blok ve 118 daireden oluşan proje İstasyon Caddesi üzerinde bulunuyor. Dairelerin metrekare birim fiyatı ise minimum 2.800 lira seviyesinde.

WEB: www.aydoganinsaat.com/projeler/tuzla/Aydogan-Park.asp

7- DUMANPARK EVLERİ

Beylikdüzü Yakuplu bölgesindeki projeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirketlerden birisi de Dumanlar İnşaat. Grubun DumanPark Evleri, DumanPark Evleri 2, DumanPark Butik ve Kavaklı Evleri projeleri gündemde. 4 blokta 5’er katlı 64 daireden oluşan DumanPark Evleri’nde satış süreci devam ederken, diğer üç projede satışa dönük hazırlıklar tamamlanmak üzere. Dumanpark evlerinde minimum daire fiyatı ise 180 bin lira seviyesinde. (2+1) Projenin teslim tarihi 2015.

WEB: www.dumanlarinsaat.com.tr

8 – BEYHİLL KONAKLARI

Beylikdüzü’nde inşa edilen iki bloklu projede 104 daire ile 9 iş ünitesi bulunuyor. 2+1, ve 3+1 tipi dairelerin yer aldığı projede yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, kapalı otopark yerleri planlandı. Zaman zaman kampanyalarıyla dikkat çeken proje Beylikdüzü’nün en uygun fiyatlı projeleri arasında sıralanabilir.

WEB: www.beyhillkonaklari.com

9- MNG BLUE BOUTİQUE

Halkalı’da MNG Holdin imzasıyla hayat bulan projede teslimler için geri sayım başlıyor. 140 bin lira seviyesinden başlayan fiyatlarla alıcı bulan projede 266 daire ile 6 ticari ünite yer alıyor. Projede stüdyo, 1+1,2+1,3+1 ve 4+1tipi daireler yer alıyor.

WEB: www.mngblueboutique.com

10- FLY BUTİK RESİDENCE

Beylikdüzü’de Uçarlar Yapı imzasıyla inşa edilen proje 12’şer katlı iki bloktan oluşuyor.

200 dairenin yer aldığı projede 33 metrekare ile 100 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1 ve 2+1 tipi daireler yer alıyor.

Sosyal donatıların yer aldığı proje merkezi lokasyonlara da yakın konumda bulunuyor.

WEB: www.flybutik.com/

Mehmet Canıtatlı - emlakguncel.com.tr / 23 Ocak 2014