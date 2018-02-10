15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Su bulmak için açtıkları kuyudan gaz çıktı

Niğde’de çiftçilik yapan Mehmet Can'In içme suyu bulmak için açtırdığı sondaj kuyusundan gaz çıktı. Yanmaya başlayan gazla ilgili inceleme başlatıldı

10 Şubat 2018, Cumartesi 17:45
Su bulmak için açtıkları kuyudan gaz çıktı
Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, bir çiftçinin içme suyu aramak için yaptırdığı sondaj çalışması sırasında 130 metreye inildiğinde ortaya bir koku çıktığını ve kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Olayı haber alınca hemen çalışmanın yapıldığı araziye geldiğini belirten Ali Uğurlu, şu bilgileri verdi: "Gördük ki kuyudan alev çıkıyor.  Anlaşılan o ki  bir gaz ortaya çıkıyor. Kuyunun çevresini karantina altına aldık ve yetkililere haber verdik. MTA’dan geldiler ancak konuya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekiplerinin bakması gerektiğini söylediler. Biz de yetkililerin gelmesini bekliyoruz. Kuyunun bulunduğu ovanın hızlı  bir şekilde  incelenmesini ve müdahale edilmesini  istiyoruz. Yaklaşık bir metre eninde 7 metre yüksekliğinde gaz devamlı yanıyor, 17 saattir yanmaya devam ediyor."

'DEVLETİMİZ İÇİN ÇOK SEVİNDİK'

Sondaj çalışmasını yaptıran çiftçi Mehmet Can da sondaj yapan ekibin keskin bir kokuyla karşılaştığını, bu nedenle sondajı durdurmak zorunda kaldıklarını anlattı. Daha sonra kuyudan çıkan gazın yanmaya başladığını ifade eden Mehmet Can, "Sondaj aletleri buradayken yaksaydık bütün araçlar yanabilirdi. Tutuşmaya başladı ve anladık ki yanıcı bir gaz. Devletimiz için çok sevindik bedava enerji. İs yok, pas yok, af gaz yanıyor. Benim toprağımda olması mesele değil, vesile olmama çok sevinirim" diye konuştu.

İNCELEME SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı yazılı açıklamada, "Konuyla ilgili MTA’dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki ilimiz Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır" ifadelerini kullandı.
   

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Afrin’in batısındaki Deyr Ballut köyü PYD/PKK’dan temizlendi

Son dakika! Afrin’in batısındaki Deyr Ballut köyü PYD/PKK’dan temizlendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Orgeneral Akar'ı arayarak taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Orgeneral Akar'ı arayarak taziyelerini iletti
TBMM Başkanı: Çamlıca Camii'nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

TBMM Başkanı: Çamlıca Camii'nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun
Tekirdağ'da öğretmenleriyle alay eden öğrenciler için soruşturma başlatıldı

Tekirdağ'da öğretmenleriyle alay eden öğrenciler için soruşturma başlatıldı
Kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski müdürü tutuklandı

Kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun eski müdürü tutuklandı
Son dakika! Obüs ve ÇNRA'lar Afrin'deki YPG hedeflerini dövüyor

Son dakika! Obüs ve ÇNRA'lar Afrin'deki YPG hedeflerini dövüyor

Martılar yemek için uçağı istila etti

Martılar yemek için uçağı istila etti
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü

Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı

CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı