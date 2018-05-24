Su şişelerinde 'kanserde erken tanı' uyarısı

Bursa Sağlık Müdürlüğü ve bir su firmasının iş birliğiyle toplumda kanser konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, su şişelerine uyarıcı etiketler konulması kararlaştırıldı.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Döne Ocak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) düzenlenen basın toplantısında, Bursa'yı kanser tarama, teşhis ve tedavide marka il haline getirmek istediklerini söyledi.

Kansere karşı bilinçli taramalar için düzenli KETEM birimlerine başvuran bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Akan, "İlimizde faaliyet gösteren Karacakaya su firmasıyla yaptığımız iş birliği doğrultusunda, 23 milyon adet 0,5 litrelik pet şişe suya 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Ücretsiz kanser taramalarınız için KETEM’e müracaat edin' sloganları yerleştirdik." dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Akan, projeyle kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek, taramanın gerekliliğini ve önemini vurgulamayı amaçladıklarını bildirdi.

Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman ise kanserin, çağın en büyük problemlerinden biri olarak karşılarına çıktığını belirterek, "Bizler de böylesi önemli bir konuya kayıtsız kalmamak için pet şişe sularımızda kanserle mücadeleye yönelik sloganlara yer verdik. Buradaki nihai hedefimiz kansere dikkati çekmek ve vatandaşımızı erken teşhis için kanser taramalarına sevk etmektir." diye konuştu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa da desteklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.