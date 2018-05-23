Suat Kaya saçlarıyla ilgili ilk kez konuştu

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, bir fotoğrafıyla gündeme oturdu. Deneyimli çalıştırıcının yedek kulübesinde bulunan bir fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı, birçok yorum yapıldı.

Çok paylaşılan fotoğrafla ilgili Suat Kaya ilk kez konuştu. İşte Suat Kaya'nın Magazin D'deki açıklamaları:

-Suat Bey, sosyal medyaya bir resminiz düştü. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz.

- Yeni resmim mi düşmüş? Neymiş o?

- Yeni saç ektirmişsiniz. Yeni imajınızla ilgili.

"FOTOMONTAJ MI BİLMİYORUM"

Ben 15 senedir yaklaşık... Yeni mi görmüşler. Beni ilgilendiren birşey yok zaten. Çok da önemsemiyorum. Çok çok eski zaten saç ekimi. Sosyal medyadaki fotoğrafı kim nasıl yaptı onu bilmiyorum. Nasıl çektiler bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Ağır bir sezondan çıktım. Ailemle dinleniyorum. Sosyal medyayı tutamazsanız. Biri beğenir biri beğenmez. Bu yorgunlukla onla uğraşacak halim yok.' diyerek sözlerine son verdi.























