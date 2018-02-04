15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şubat ayında bahar yaşanıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları adeta bahar havası yaşatıyor. Badem ve meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede üreticiler de ılıman hava sayesinde bağlardaki kışlık bakım çalışmalarını yapıyor

Şubat ayında bahar yaşanıyor
Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu Sarıgöl ve çevresinde bulunan badem ve meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ilıman bir havanın yaşandığı

Sarıgöl ve çevresinde ise çiftçiler güzel havadan yararlanarak bağ ve bahçelerindeki kışlık bakım çalışmalarına aralıksız devam etme imkanı buldu.

'TEK KORKUMUZ...'


Sarıgöllü çiftçi İlhan Baran, "Bugün şubat ayının dördü. Havalar ılık geçmekte, bağımın başındaki badem ağacının tamamı çiçek açtı. Çok garip. Oysa onların yapraklanmasına daha çok var. Bağlarımız yalancı bahara aldanıp da uyanmasa bari. Tek korkumuz bu" dedi.

'BARAJLARDA SU AZALDI'


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise, ılıman geçen kış aylarının endişe verici olduğunu belirterek, "Barajlarda su azaldı. Erken bahar bağcılarımızı korkutuyor" şeklinde konuştu.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tatilin son gününde kayak merkezine akın ettiler

Tatilin son gününde kayak merkezine akın ettiler

Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan Vatikan'a gidiyor
Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı

Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilen ağır silahlar yakalandı
Başbakan Yıldırım Hatay'da harekat merkezinde

Başbakan Yıldırım Hatay'da harekat merkezinde
Yarın İstanbul'da 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak

Yarın İstanbul'da 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak
Uludağ'da iğne atsan yere düşmüyor!

Uludağ'da iğne atsan yere düşmüyor!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mersin'de

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mersin'de
Rahip Santoro'nun öldürüldüğü Trabzon'daki kilisenin bahçesinde patlayıcı alarmı

Rahip Santoro'nun öldürüldüğü Trabzon'daki kilisenin bahçesinde patlayıcı alarmı

6 şehit vermiştik! Teröristler ABD'nin verdiği Konkurs füzelerini kullanmış

6 şehit vermiştik! Teröristler ABD'nin verdiği Konkurs füzelerini kullanmış
Kilis ve Hatay'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

Kilis ve Hatay'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Bakan Canikli'den tank saldırısı açıklaması

Bakan Canikli'den tank saldırısı açıklaması