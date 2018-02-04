Şubat ayında bahar yaşanıyor

'TEK KORKUMUZ...'

'BARAJLARDA SU AZALDI'

Mine Bozkurt

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu Sarıgöl ve çevresinde bulunan badem ve meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ilıman bir havanın yaşandığıSarıgöl ve çevresinde ise çiftçiler güzel havadan yararlanarak bağ ve bahçelerindeki kışlık bakım çalışmalarına aralıksız devam etme imkanı buldu.Sarıgöllü çiftçi İlhan Baran, "Bugün şubat ayının dördü. Havalar ılık geçmekte, bağımın başındaki badem ağacının tamamı çiçek açtı. Çok garip. Oysa onların yapraklanmasına daha çok var. Bağlarımız yalancı bahara aldanıp da uyanmasa bari. Tek korkumuz bu" dedi.Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise, ılıman geçen kış aylarının endişe verici olduğunu belirterek, "Barajlarda su azaldı. Erken bahar bağcılarımızı korkutuyor" şeklinde konuştu.