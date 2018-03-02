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Şube müdürlüğü sınavı için ücret süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma işleminin süresini uzattı
 

02 Mart 2018, Cuma 20:11
Şube müdürlüğü sınavı için ücret süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi uzatıldı.


26 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI


MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatı için 513 şube müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama süreci 26 Ocak'ta başladı.
 

SON GÜN 5 MART


Şube müdürlüğü için yazılı sınava başvuruları onaylanan adayların sınav ücretini 19-28 Şubat tarihleri arasında yatırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, gelen talepler üzerine, sınav ücretini yatırma son gününün 5 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.


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