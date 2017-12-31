Suç makinesi, sokakta yaşayan engelli adamı tek kurşunla öldürdü

PİKNİK TÜPÜ VE ÇAYDANLIĞI DA DURAKTA



BAŞINA ATEŞ EDİLMİŞ

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yusuf Cevahir

İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu’ndaki İstasyon Durağı’nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Engelli adamın başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Engelli adamla tartışıp cinayeti işlediği iddia edilen Osman G. yaklaşık 1 km uzakta ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. Zanlının çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu’nda bulunan İstasyon Durağı’nda meydana geldi. Sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engelli bir kişi, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Yaşlı adamdan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan kişinin engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan adamın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi.Saldırıyla ilgili ilerleyen dakikalarda 1 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.