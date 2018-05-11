Suç makinesi üç kadının 'topal' numarası işe yaramadı

Bursa'da 'topal' takdiliyle hırsızlık yapan üç kadın, polis tarafından yakalandı

Suç makinesi üç kadının 'topal' numarası işe yaramadı
Bursa'nın merkez ilçelerinde bulunan evlere gündüz saatlerinde hırsızlık maksadıyla giren şüpheliler Gülcan A. (26), Sultan Ö. (27) ve Dilan K. (13), polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Daha evvel de hırsızlıktan kayıtları olduğu öğrenilen üç kadının, umumiyetle gündüz saatlerinde kapıları kart ve film ile açıp evlere girdikleri öğrenildi. 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç kadının hırsızlık yaptığı anların yansıdığı güvenlik kameralarını inceledi. Zanlıların Nilüfer ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi. Ekipler şüpheliler suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İHA


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