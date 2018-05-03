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Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral'ı gözaltına aldı

03 Mayıs 2018, Perşembe 21:33
Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı
Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp’te saklandığı adreste yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Saral’ın Eyüp’te bir adreste saklandığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI


Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.


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