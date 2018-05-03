Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp’te saklandığı adreste yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Saral’ın Eyüp’te bir adreste saklandığını belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
Mehmet Nuri Turan