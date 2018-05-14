Suç örgütü lideri Fırat Delibaş tutuklandı

Fırat Delibaş, polis ekiplerinin yaptıkları operasyon sonucu Beyoğlu’nda yardımcısı olduğu ileri sürülen Efraim Yücel ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette iki hafta sorgulanan Delibaş ve Yücel bugün adliyeye sevk edildi.

"POLİSE VERİLEN 3 BİN TL RÜŞVET"

Davanın açıldığı İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanıklara, polise rüşvet verdikleri, tehdit etmek suretiyle alacak tahsil ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin iddialar soruldu. İddiaların hiçbirini kabul etmeyen Delibaş, çocukluk arkadaşı olan Bayram D.’nin telefonla kendisinden 3 bin TL istemesi üzerine söz konusu parayı gönderdiğini bu paranın polise rüşvet olarak verildiği yönünde bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

"80 GRAM İLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILMAZ"

Delibaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki iddiaya ise, “İddianamede belirtilen uyuşturucu ticaretine konu made miktarı 80 gramdır. 80 gram ile uyuşturucu ticareti yapılmaz. Benim bu suçlamayla herhangi bir alakam yoktur” cevabını verdi.

"SİLAHLA YAKALANAN KİŞİLER KAHVEDEN TANIDIĞIM KİŞİLER"

Delibaş, İstanbul’un değişik semtlerinde polis kontrollerinde üzerinde silah yakalatan ve Delibaş’ın adamları oldukları iddia edilen kişilerin ise bazılarını tanımadığını bazılarını ise gittiği kahveden tanıdığını belirterek olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını savundu.

"DELİBAŞ ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"

Diğer sanık Efraim Yücel de Fırat Delibaş ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve esnaflık yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

MAHKEME İKİ SANIĞIN DA TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçla ilgili kuvvetli şüpheni gösteren somut delillerin olması, yakalanması sebebiyle kaçacağı ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması gerekçesiyle her iki sanığın da, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve nitelikli yağma” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Delibaş ve yardımcısı olduğu ileri sürülen Efraim Yücel cezaevine gönderildi.





Sözcü