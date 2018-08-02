Sudoku ve çapraz bulmaca zeka geliştirmiyor

Western Üniversitesi’ndeki Beyin ve Zeka Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

EGZERSİZ, SAĞLIKLI BESLENME VE İYİ UYKU ŞART

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

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