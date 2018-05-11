Şükran Ovalı aşerdi, Caner Erkin harekete geçti
Caner Erkin, 5 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'yla yakından ilgileniyor. Eşinin bir dediğini iki etmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün et aşeren Şükran Ovalı’yı yemeğe çıkardı
ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR
Mekanda üç saat kalan çift, arka kapıdan çıkış yaptı. Araçları içinde görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bırakıp evlerinin yolunu tuttular.
KARNI BELİRGİNLEŞTİ
Öte yandan, Caner Erkin ve Şükran Ovalı geçen gün de kahvaltı için gittikleri Rumeli Kale Cafe'de görüntülendi. 5 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın karnı iyice belirginleşmişti.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeği göründü
Şükran Ovalı kızının ismini açıkladı