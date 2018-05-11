Şükran Ovalı aşerdi, Caner Erkin harekete geçti



ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR



KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Kızlarınaismini koyacaklarını açıklayan çifttencanı et çekince,hemen eşini yemeğe götürdü.Mekanda üç saat kalan çift, arka kapıdan çıkış yaptı. Araçları içinde görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bırakıp evlerinin yolunu tuttular.Öte yandan, Caner Erkin ve Şükran Ovalı geçen gün de kahvaltı için gittikleri Rumeli Kale Cafe'de görüntülendi. 5 aylık hamile olankarnı iyice belirginleşmişti.