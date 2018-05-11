Şükran Ovalı aşerdi, Caner Erkin harekete geçti

Kızlarına Mihran
ismini koyacaklarını açıklayan çiftten Şükran Ovalı'nın
canı et çekince, Caner Erkin
hemen eşini yemeğe götürdü.
ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR
Mekanda üç saat kalan çift, arka kapıdan çıkış yaptı. Araçları içinde görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bırakıp evlerinin yolunu tuttular.
KARNI BELİRGİNLEŞTİ
Öte yandan, Caner Erkin ve Şükran Ovalı geçen gün de kahvaltı için gittikleri Rumeli Kale Cafe'de görüntülendi. 5 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın
karnı iyice belirginleşmişti.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeği göründü
Şükran Ovalı kızının ismini açıkladı
Elif Bayram