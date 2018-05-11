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Şükran Ovalı aşerdi, Caner Erkin harekete geçti

Caner Erkin, 5 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'yla yakından ilgileniyor. Eşinin bir dediğini iki etmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün et aşeren Şükran Ovalı’yı yemeğe çıkardı

11 Mayıs 2018, Cuma 12:24
Şükran Ovalı aşerdi, Caner Erkin harekete geçti
Kızlarına Mihran ismini koyacaklarını açıklayan çiftten Şükran Ovalı'nın canı et çekince, Caner Erkin hemen eşini yemeğe götürdü.


ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR


Mekanda üç saat kalan çift, arka kapıdan çıkış yaptı. Araçları içinde görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bırakıp evlerinin yolunu tuttular.


KARNI BELİRGİNLEŞTİ


Öte yandan, Caner Erkin ve Şükran Ovalı geçen gün de kahvaltı için gittikleri Rumeli Kale Cafe'de görüntülendi. 5 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın karnı iyice belirginleşmişti.



Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeği göründüCaner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeği göründü
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