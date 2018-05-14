Şükran Ovalı: Bu hediyenin maneviyatının tarifi yok

Şükran Ovalı, geçtiğimiz mart ayında uzun zamandır hayatında olan köpeği Çilli’yi kaybetmişti. Çilli’nin vefatının ardından gelen bir hediye ise güzel oyuncuyu çok mutlu etti.

"ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞIM"

Özel bir mücevher tasarımcısının köpeği Çilli’nin kolyesini yaparak kendisine hediye etmesinin ardından yaşadığı mutluluğu satırlara döken Şükran Ovalı, sosyal medyada şunları yazdı: “Sevan abicim, yeteneğin, kalbinin hazinesi… Bu hediyenin maneviyatının tarifi yok! Çillimin aynısını yapmışsın bir ömür taşıyacağım boynumda… Ellerin, gözlerin dert görmesin. Beni çok mutlu ettin, dilerim hep mutlu olasın. Rahat uyu Çillim… Bak ne güzel insanlarla hep anıyorum seni… Çok çok teşekkür ederim tekrar bu anlamlı hediye için."