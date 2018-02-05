Şükran Ovalı hamile mi?



'CANER ÇOK SEVİNİR AMA...'



'EN KISA ZAMANDA ANNE OLMAK İSTİYORUM'

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e bebek mesajı

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Koca yürekli adam...

Elif Bayram

Ocak 2017’de yıldız futbolcuile oyuncusade bir törenle İtalya Roma’da dünya evine girmişti. Mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı'nın hamile olduğu iddia edildi.Önceki gece kız arkadaşlarıyla eğlenençıkışta, “Bebek beklediğiniz söyleniyor. Doğru mu?” sorusuna, “Caner çok sevinir fakat hamile değilim. Kısmet diyelim” cevabını verdi.Öte yandan geçen günlerde verdiği bir röportajda“Caner ile birçok hayalimiz var. Ama bugünü de ıskalamıyoruz, anın tadını çıkarıyoruz. İnşallah en kısa zamanda anne olmak istiyorum” demişti.