Şükran Ovalı hamile mi?

Ocak 2017’de yıldız futbolcu Caner Erkin
ile oyuncu Şükran Ovalı
sade bir törenle İtalya Roma’da dünya evine girmişti. Mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı'nın hamile olduğu iddia edildi.
'CANER ÇOK SEVİNİR AMA...'
Önceki gece kız arkadaşlarıyla eğlenen Şükran Ovalı
çıkışta, “Bebek beklediğiniz söyleniyor. Doğru mu?” sorusuna, “Caner çok sevinir fakat hamile değilim. Kısmet diyelim” cevabını verdi.
'EN KISA ZAMANDA ANNE OLMAK İSTİYORUM'
Öte yandan geçen günlerde verdiği bir röportajda Şükran Ovalı,
“Caner ile birçok hayalimiz var. Ama bugünü de ıskalamıyoruz, anın tadını çıkarıyoruz. İnşallah en kısa zamanda anne olmak istiyorum” demişti.
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Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Koca yürekli adam...
Elif Bayram