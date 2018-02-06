Şükrü Boydak etkin pişmanlıkta bulundu

'TARAFIMA SÜRE VERİLSİN'



ETKİN PİŞMANLIKTA BULUNDU

'KARDEŞLERİMİZE HEP SAHİP ÇIKTIK'

'ÇOK ZOR DURUMDAYIM'



TAHLİYE ÇIKMADI

Boydak kardeşlerinin aralarında olduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mehmet Nuri Turan

68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü son celsesinde mahkeme heyeti Boydak’ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018’e ertelemişti. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Memduh Boydak Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık Halit Gazezoğlu Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Mehmet Filiz, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş ve tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı.Diğer FETÖ davasında yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanıkların ifadeleri mahkemece okundu. Başbakanlık adına duruşmaya gelen avukatın katılma talebi kabul edildi.Tanık ifadelerine ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Memduh Boydak, “Okuduğunuz ifadeleri SEGBİS’ten katıldığım için tam anlayamadım. Tarafıma süre verilsin. Bir Allah’ın kulu cemaat, cemiyet adına bir istekte bulunduysam ceza verin bana” dedi.Tutuklu sanık Şükrü Boydak ise etkin pişmanlıkta bulunduğu ifadesini mahkemeye sundu. Mahkeme etkin pişmanlık ifadesinin çok uzun olması nedeniyle duruşmada ifadeyi okumadı. Şükrü Boydak’ın yurt dışı gezileri, gezilere kimlerin katıldığı, FETÖ’nün Pensilvanya’da yaşadığı yerin nasıl olduğu, içeride neler olduğu gibi bilgiler verdiği öğrenildi.Tutuksuz sanık Mustafa Boydak da tanık olarak dinlenen Arif Budak’ın husumet beslediğini, diğer şirket ortaklarının da tanık olarak dinlenilmesini talep ederek, “Biz bu kardeşlerimize hep sahip çıktık. Bir husumetle bunları söylüyor ama biz yine sahip çıkarız. Yıllık 7 katrilyon cirosu olan şirket küçük miktarlara tenezzül eder mi? Bir yerden kesip diğer yere vermek şirketimizin itibarına zarar verir” diye konuştu.Tutuklu sanık Ahmet Türkmen 8-10 bin kişinin işyerine geldiğini belirterek, “Biz insanları tanımak zorundayız. Yaptığımız bağışlar hep devlet kontrolünde. Bizi hiçbir devlet yetkilisi uyarmadı, yardım yaptığımız yerlerin sıkıntılı olduğunu söylemediler. Şu çevrede en çok ciro yapan işyeriyiz. Hizmet sektörü güler yüz ister, başka şekilde yürümez. Nerede darbe yapan varsa şerefsizdir. Cezaevinde 16 hücre odası var, 1’inde ben kalıyorum. Kaç kişinin katiliyim de hücrede kalıyorum. Çok zor durumdayım” ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Mehmet Filiz ise “17 aydır tutukluyum. Nereden bilebilirdik 15 Temmuz gibi hain darbe yapılacağını. Ucundan tuttuysam nereden bilebilirdim, müneccim miyim?” dedi. Filiz, savunmasının ardından fenalaştı. Jandarma tarafından duruşma salonun dışına çıkarılan Filiz, bir süre sonra tekrar salona alındı.Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Ahmet Türkmen, Mehmet Filiz, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve Mehmet Fındık hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek sanıklar Hamdi Kınaş ile Halit Gazezoğlu’nun FETÖ’den gelen talimatları örgüt üyelerine aktardıkları ve en etkin yönetici vasfı oldukları gerekçesiyle ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan, sanıklar Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen’in ise ‘Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti verdiği ara kararda savcının mütalaasını verdiği 5 sanığın dosyasının tefrik edilerek 28 Mart’ta ayrı dosyada görülmesine, Boydak kardeşlerin yargılandığı davanın ise 13 Mart’a ertelenmesine karar vererek, tutuklu 8 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.(Şeref Kahraman /İHA)