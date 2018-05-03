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Sulama kanalına giren inci kefalleri için kesin çözüm

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında sulama kanalına girerek telef olma tehlikesi yaşayan inci kefali balığı için kalıcı tedbir alındı

Sulama kanalına giren inci kefalleri için kesin çözüm
Van Gölü sahilindeki tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına bir kez daha girmemesi için Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde girişimde bulunuldu.
 

ÖNLEM OLARAK BORU DÖŞENDİ


Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) temin edilen 6 metrelik 2 adet 500’lük koruge boru, Edremit Belediyesi'nin tahsis ettiği kamyonla sulama kanalına getirildi. Edremit Belediyesi'nin gönderdiği kepçe yardımıyla borular kanalın sonuna döşendi. Borunun başı yaklaşık bir metre yüksek tutularak suyun şelale şeklinde dökülmesinin sağlanmasıyla balıkların artık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi. 

Öte yandan bulunan balıklar da Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde toplanarak Van Gölü'ne bırakıldı. 


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