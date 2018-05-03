Sulama kanalına giren inci kefalleri için kesin çözüm

ÖNLEM OLARAK BORU DÖŞENDİ

Senim Tanay

sahilindeki tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına bir kez daha girmemesi için Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde girişimde bulunuldu.Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) temin edilen 6 metrelik 2 adet 500’lük koruge boru, Edremit Belediyesi'nin tahsis ettiği kamyonla sulama kanalına getirildi. Edremit Belediyesi'nin gönderdiği kepçe yardımıyla borular kanalın sonuna döşendi. Borunun başı yaklaşık bir metre yüksek tutularak suyun şelale şeklinde dökülmesinin sağlanmasıyla balıkların artık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi.Öte yandan bulunan balıklar da Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde toplanarak Van Gölü'ne bırakıldı.