Erken seçim kararının ardından partiler de seçim telaşına girdi. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na partilerin Milletvekili aday listeleri de teslim edildi. Listeler basına yansırken ilginç isimlerin partilerin listelerine girdiği görüldü. Bu isimlerden biri de 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur oldu. 20 yıl boyunca Demirel'in yanından ayrılmayan Aylin Cesur İYİ Parti'den aday olan isimler arasında. Cesur Isparta’dan 1 sırada aday gösterildi.

HABLEMİTOĞLU DA ADAY

18 Aralık 2002 tarihinde alçak bir suikaste kurban giden araştırmacı yazar Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da, İYİ Parti’den milletvekili adayı oldu. Hablemitoğlu İYİ Parti İzmir 2. bölge 3. sıradan adaylığını koydu.