Son dakika... ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.

"AMERİKA'DA BİR MALIMIZ VAR"

Süleyman Soylu, "Amerika'da bir malımız var; FETÖ. Onu bırakamayız, alacağız" dedi

ADALET BAKANI: BU TOPRAKLARDA ÖLMEK DIŞINDA BİR DÜŞÜM OLMADI

Dün gece Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kararla ilgili "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

BEKİR BOZDAĞ: KARAR AKIL TUTULMASI

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD yönetiminin bu kararı; aklıselimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir" dedi.



