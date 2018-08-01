Süleyman Soylu: Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğu için, "Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez. PKK dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili" dedi.

Soylu Karabük'te konuştu. Soylu konuşması sırasında gözyaşlarının tutamadı. Terör örgütü PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova'da düzenlediği hain saldırı hakkında şunları söyledi:

"Avrupa bunların arasında oldu. Ama bilesiniz ki; askerimiz bu toprakları onlara mezar etti. 5 bin TIR silah gönderenlerin, moral verenlerin, ABD'den adamlarını gönderip PKK katillerine eğitim verenlerin Türkiye'nin terörle mücadelesine edecek lafı yoktur. Dünyada kimsenin terörle mücadele ettiği yok; Orta Doğu'yu yağmalamak isteyen akıl, Türkiye'ye bunları yaşatmaktadır. Bize parmak sallıyorlar, Türkiye, eski Türkiye değildir. Başaramayacaklar. Terör örgütü ortakları PKK bugün can çekişmektedir."

Soylu, "Buradan çıkıp o cenazeye katılacağız. Bir şehit annesiyle, bir şehit babasıyla konuşurken nasıl ezildiğimi, o insanların acısını nasıl hissettiğimi iyi bilirim" dedi.