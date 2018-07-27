İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel bir sahada uzmanlaşmak üzere bu kurumda eğitim alan genç polislerden çok önemli hizmetler beklendiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Celal Uzunkaya'nın ilk mesai günü olduğunu belirten Soylu, Uzunkaya'yı tebrik etti.

Soylu, Türkiye'nin dünyada çok özellikli bir konumda bulunduğunu, terörle, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ve bu meselelerin büyük oranda coğrafi konum ve birtakım dış saiklerle ilgili olduğunu ifade etti.

"ESKİŞEHİR'DE BİR TRAFİK OKULU AÇACAĞIZ"

Bakan Süleyman Soylu, trafik konusunda polislerin uzmanlaşması için eğitimler verdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece eğitimleri burada tutmayacağız, inşallah Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız. Aynı zamanda burada cari görevlerini yapan trafik polislerimizin de sürdürülebilir eğitimini mümkün olduğu ölçülerde ortaya koymaya çalışacağız. Halen 6 bin 242 personel ve bin 167 ekiple yürütülen bölge trafik denetlemelerine bin 750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave ediyoruz. Böylece daha önce yaklaşık 20 kilometreye bir trafik ekibi düşerken bu mesafeyi 15 kilometreye çekmiş olacağız. Şehir içi trafik denetleme hizmetlerinde de nüfus ortalamasına vurduğumuz zaman daha önce 23 bin kişiye bir trafik ekibi düşüyorken bu sayıyı 19 bin kişiye bir ekip noktasına getiriyoruz. Bunu uluslararası standartlara, 15 bine, daha alt rakamlara çekebilmek için de planlamalarımızı hep birlikte gerçekleştiriyoruz."

Denetleme sayısı arttıkça, trafik kazalarının ve kazalardaki ölüm oranlarının azaldığını yineleyen Soylu, "2016-2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27,1 oranında artmış. Aynı dönemde ülke genelinde nüfus ve araç sayısı artmış olmasına rağmen kazalarda 100 bin araç başına düşen can kaybı yüzde 4,1 azalmıştır. Bu kadar bu işe düşmemize ve bu kadar adım atmamıza rağmen bu rakam bizi tatmin eden bir rakam değildir. Maket trafik ekibi uygulamasını yaptığımız yerlerde kazalarda yüzde 17,5 azalış elde ettik. Demek ki bir sonuç oluyor." şeklinde konuştu.

Bu meseleyi toplumun desteği olmadan sadece polisiye tedbirlerle bitirmenin mümkün olmadığının altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi polisin görüp görmemesi üzerine kurgulamamalıyız. Bizlerin kendi vicdanı, bizlerin kendi aklı, kendi muhasebesi, kendi kontrolü idareyi mutlaka ele almak zorundadır.

YÜZ YÜZE YAZILAN CEZALAR ARTTI

Plakaya yazılan ceza oranını azaltıp yüz yüze ceza oranını bununla dengelemeye çalıştıklarını da anlatan Soylu, "Bu tedbiri aldığımızda arkadan yazılan ceza oranı yüzde 75, yüz yüze yazılan ceza oranı yüzde 25'di. Şimdi bunu 50'ye 50 yani yarı yarıya getirme noktasında bir iradeye kadar ilerlemiş durumdayız. Bu noktadan hareketle tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Yine algılanan yakalanma riski duygusu için bir adım daha attık. Maket trafik uygulamasını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bu uygulamayla maket trafik ekipmanlarının bulunduğu bölgede trafik kazalarında önemli derecede azalma olduğuna değinerek, "Özellikle otobanlarda belli bir hız limitinin üzerine çıkma konusunu kontrol altına aldık. Uygulamanın başladığı geçen yıl 1 Temmuz ile bu yıl 1 Temmuz arasında elde ettiğimiz sonuçlar, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 7 bir iyileşme sağladık, yüzde 6 da ölümlerde eksilme sağladık. Bu, gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa gibi ülkelerde bir yılda elde edilemeyecek kadar büyük bir rakamdır." diye konuştu.