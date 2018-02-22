Sulley Muntari

Erdinç Şahin

ekibiserbest oyuncu statüsündeki’yi transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Şubat’tan bu yana takımla antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Muntari ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.Muntari, kariyeri boyunca’da forma giydi.Milli futbolcu Emre Çolak’ın da mücadele ettiği Deportivo, La Liga’da 24 haftada topladığı 17 puanla 19. sırada bulunuyor.