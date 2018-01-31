15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu askere gitti

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 5. kuşak torunu Yavuz Selim Osmanoğlu askerlik görevini, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya’da yapacak

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu askere gitti
Osmanoğlu, askerlik görevini yapacağı Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olmadan önce, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Osmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik görevini yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

ŞEHZADELER MÜZESİ'Nİ GEZDİ


Amasya’da eğitim alan padişah ve şehzadelerin bal mumu heykellerinin bulunduğu Şehzadeler Müzesi ve şehrin tarihi mekanlarını gezen Osmanoğlu, daha sonra acemilik eğitimini alacağı birliğine teslim oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İYİ Parti’den teşkilatlarına 'FETÖ' genelgesi

İYİ Parti’den teşkilatlarına 'FETÖ' genelgesi
Kanlı Ay'ın tarihi yarımadada yükselişi

Kanlı Ay'ın tarihi yarımadada yükselişi

Dikkat! Otomobilde dana var

Dikkat! Otomobilde dana var
FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Tunceli'de operasyonda tarihi eser bulundu

Tunceli'de operasyonda tarihi eser bulundu
Süper Kanlı Mavi Ay böyle görüntülendi

Süper Kanlı Mavi Ay böyle görüntülendi
Kars’ta aç kalan kurt şehir merkezine indi

Kars’ta aç kalan kurt şehir merkezine indi
TEM'de kaza trafiği durdurdu

TEM'de kaza trafiği durdurdu
Reyhanlı'daki roketli saldırıda hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Reyhanlı'daki roketli saldırıda hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Temizlik işçileri Afrin için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Temizlik işçileri Afrin için gönüllü askerlik başvurusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nı kabul etti