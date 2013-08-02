Sultan başkan oldu

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal jürisine, Türk sinemasının 'Sultan'ı, usta oyuncu Türkan Şoray başkanlık edecek.



1964 yılında gerçekleştirilen Altın Portakal'ın ilk festivalinde Metin Erksan'ın yönettiği 'Acı Hayat' filmiyle 'en iyi kadın oyuncu' seçilen Türkan Şoray'ın 'kadın oyuncu' dalında 4 Altın Portakalı bulunuyor.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKSAV Şeref Kurulu Üyesi Mustafa Akaydın, Altın Portakal'ın Türkan Şoray'la 50 yıl öncesine dayanan bir gönül bağı olduğunu, 50'nci festivalin jüri başkanlığını Türk sinemasının sultanının yapacak olmasından büyük onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.



49'uncu festivalin açılışını yapmak için uzun bir aradan sonra geçen yıl Antalya'ya gelen Türkan Şoray'ın yer aldığı festival korteji, 250 bin kişinin üzerinde katılımla festival tarihinin en görkemli korteji olmuştu.