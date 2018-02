Sultanlar şehri Edirne 3 milyon turist ağırladı

EŞSİZ LEZZETLER



SELİMİYE'YE 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Adem Özdoğan

Barındırdığı tarihi eser bakımından dünyada sayılı lokasyonlar arasında yer alan eski payitaht Edirne, geçen yıl 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırladı. Kendine has kültürel ve tarihi değerleriyle dikkati çeken kent, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından da önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin de kısa tatil güzergahları arasında yer alan kent, ziyaretçilerine farklı damak tatlarının yanı sıra inanç turizmi açısından da farklı alternatifler sunuyor.Edirne ciğeri, köftesi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesiyle gastronomi anlamında da adından söz ettiren serhat şehri, misafirlerine eşsiz lezzetleri tatma fırsatı sağlıyor.Yılın 12 ayı turistlere ev sahipliği yapan Edirne, Avrupa ülkelerinden gelen turistler başta olmak üzere her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 2017'nin turizm açısından Edirne için çok güzel geçtiğini, kentin geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırlandığını belirterek, bunun yaklaşık 450 binini yabancı ülkelerden gelen turistlerin oluşturduğunu ifade etti."Tarihi eserleri, yöresel tatları ve el sanatlarıyla dikkati çeken eski payitaht Edirne'nin turizm portföyünde son zamanlarda tematik müzeler de yer almaya başladı. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserleri, renkli festivalleri ve yöresel tatları ile öne çıkan Edirne, konsept müzeleriyle de turist çekiyor. Edirne Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü kenttir. Serhat şehrine turistlerin ilgisinin her geçen gün artmaktadır. Şehirde metrekareye düşen tarihi eser sayısı bakımından Avrupa'da ikinci sıradadır. Özellikle UNESCO Kültür Miras Listesinde yer alan Selimiye Camisi başta olmak külliyeler, köprüler ve çeşmelerle tarih ve kültürle iç içe olan şehrimiz, Saroz Körfezi ile de turistlerin ilgisini çekmektedir."657 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin de Edirne'de yapıldığını hatırlatan Hacıoğlu, 5-6 Mayıs'ta yapılan Kakava Şenlikleri için de otellerin tamamının dolduğunu anlattı.Hacıoğlu, geçen sene kenti ziyaret eden 3 milyon turistten 2 milyonunun sadece Selimiye Camisini görmek için geldiğini anlattı.Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinin barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkat çektiğini ifade eden Hacıoğlu,"Türk-İslam sanatının zirvesi, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi, taşın dehaya dönüştüğü, dehanın taş kesildiği Osmanlı mimarisinin zirve seridir. Kente gelen 3 milyon turistten 2 milyonu Selimiye Camisini ziyaret etmek için gelmiştir. 24 saat açıktır ve ziyaretçilerini günün her saatinde ağırlama imkanına sahiptir." diye konuştu.Son yıllarda ziyaretçi sayısının artmasına bağlı olarak sektörün de kendini yenilediğini vurgulayan Hacıoğlu, 2014 yılında 6 bin olan yatak kapasitesinin yeni açılan otellerle birlikte 11 bine ulaştığını aktardı.Edirne'nin 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapması nedeniyle saray mutfağına sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, gastronomi açısından da kentin turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.