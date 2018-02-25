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Sultanlar şehri Edirne 3 milyon turist ağırladı

"Sultanlar şehri, şehirlerin sultanı" olarak anılan Edirne, büyük çoğunluğu Osmanlı yadigarı eserleriyle dünyanın her yanından turist çekiyor. Turist sayısına bağlı olarak kentte yatak sayısı 3 yılda iki kat artarak 11 bine yükseldi

Sultanlar şehri Edirne 3 milyon turist ağırladı
Barındırdığı tarihi eser bakımından dünyada sayılı lokasyonlar  arasında yer alan eski payitaht Edirne, geçen yıl 3 milyon yerli ve yabancı  turist ağırladı. Kendine has kültürel ve tarihi değerleriyle dikkati çeken kent, eşsiz  manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından da önemli bir turizm merkezi olma  yolunda ilerliyor.

Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin de kısa tatil  güzergahları arasında yer alan kent, ziyaretçilerine farklı damak tatlarının yanı  sıra inanç turizmi açısından da farklı alternatifler sunuyor.
 

EŞSİZ LEZZETLER


Edirne ciğeri, köftesi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesiyle gastronomi  anlamında da adından söz ettiren serhat şehri, misafirlerine eşsiz lezzetleri  tatma fırsatı sağlıyor.

Yılın 12 ayı turistlere ev sahipliği yapan Edirne, Avrupa ülkelerinden  gelen turistler başta olmak üzere her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti  ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 2017'nin turizm açısından Edirne için çok güzel geçtiğini, kentin  geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırlandığını belirterek, bunun yaklaşık 450 binini  yabancı ülkelerden gelen turistlerin oluşturduğunu ifade etti.

Kentin Türk İslam tarihindeki yerinin yanı sıra antik döneme uzanan  kültürel varlıkları da içinde barındırdığını anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi eserleri, yöresel tatları ve el sanatlarıyla dikkati çeken  eski payitaht Edirne'nin turizm portföyünde son zamanlarda tematik müzeler de yer  almaya başladı. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserleri, renkli  festivalleri ve yöresel tatları ile öne çıkan Edirne, konsept müzeleriyle de  turist çekiyor. Edirne Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok ziyaret  edilen üçüncü kenttir. Serhat şehrine turistlerin ilgisinin her geçen gün  artmaktadır. Şehirde metrekareye düşen tarihi eser sayısı bakımından Avrupa'da  ikinci sıradadır. Özellikle UNESCO Kültür Miras Listesinde yer alan Selimiye  Camisi başta olmak külliyeler, köprüler ve çeşmelerle tarih ve kültürle iç içe  olan şehrimiz, Saroz Körfezi ile de turistlerin ilgisini çekmektedir."

657 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin de Edirne'de  yapıldığını hatırlatan Hacıoğlu, 5-6 Mayıs'ta yapılan Kakava Şenlikleri için de  otellerin tamamının dolduğunu anlattı.


SELİMİYE'YE 2 MİLYON ZİYARETÇİ


Hacıoğlu, geçen sene kenti ziyaret eden 3 milyon turistten 2  milyonunun sadece Selimiye Camisini görmek için geldiğini anlattı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinin barındırdığı  özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkat çektiğini ifade eden  Hacıoğlu,"Türk-İslam sanatının zirvesi, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği  Selimiye Camisi, taşın dehaya dönüştüğü, dehanın taş kesildiği Osmanlı  mimarisinin zirve seridir. Kente gelen 3 milyon turistten 2 milyonu Selimiye  Camisini ziyaret etmek için gelmiştir. 24 saat açıktır ve ziyaretçilerini günün  her saatinde ağırlama imkanına sahiptir." diye konuştu.

Son yıllarda ziyaretçi sayısının artmasına bağlı olarak sektörün de  kendini yenilediğini vurgulayan Hacıoğlu, 2014 yılında 6 bin olan yatak  kapasitesinin yeni açılan otellerle birlikte 11 bine ulaştığını aktardı.

Edirne'nin 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapması nedeniyle saray  mutfağına sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, gastronomi açısından da kentin  turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.


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