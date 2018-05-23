Suma Beach 6. kez kapılarını açıyor

Sihirli Orman’da gerçekleşecek 6. yılın ilk buluşmasında, ikinci dalga Detroit techno dünyasının dev ustalarından, Planet E Communications Plak Şirketi’nin kurucusu, kendi sahnesinin başka türlere karşı olan açıklığı ve vizyonerliği ile örnek adamı kabul edilen Carl Craig. 90’ların ortasında Aphex Twin’in plak şirketi Rephlex’in bünyesine girdiğinden bu yana; acid, electro, boogie, synth pop, techno, IDM, Italo disco, house gibi akla gelebilecek hemen her türe dokunarak yaklaşık 2000 adet parça yapmış,

Breakin' Records’ın kurucusu, hardware ustası DMX Krew. Montreal Sahnesi’nin kıymetlilerinden, MUTEK Festivali’nin yaratıcılarından, Akufen’le beraber Musique Risquée plak şirketinin kurmuş, elektronik müzik endüstrisinin pek çok alanında faaliyet göstermiş, Kanada’nın micro-house elçisi Vincent Lemieux. Sleep Is Commercial sanatçılarından, bol groove’lu eklektik house seçkileriyle tanıdığımız Cem G. ve Suma Beach residentlarından Evrim de Evrim ve Mr. Sür ile durmaksızın dans edeceğiz!

Suma Beach 23.000 metrekareye yayılmış alanıyla kendinizi dış dünyadan tamamen soyutlayabileceğiniz bir vaha. 6.000 metrekarelik plaj alanı, restoranı ve sörf okulu da bulunan Suma Beach bu yaz da burn Enerji İçeceği desteğiyle elektronik dans müziğinin en iyi isimlerini Türkiye’ye getirmeye devam edecek!

Milliyet Sanat