Sümer Ezgü'nün annesi hayatını kaybetti

CENAZE BUGÜN KALDIRILDI

SÜMER EZGÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Çiğdem Saltık

'nün Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki annesi, önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Burdur'a getirilen'nün cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.Cenazeye Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.Ulu Camii avlusunda abisi'yle birlikte taziyeleri kabul eden, "Ailemizin en büyüğü annem vefat etti. Ne mutlu bu kadar seven insan geldi. Rahatsızdı, 30 yıl önce bay pass ameliyatı olmuştu. Kendisine çok iyi bakıyordu. Son 1 yıl konforu biraz bozulmuştu. Kızıma, 'Galiba ben hastanede öleceğim' demiş. 'Bana sıra geldi' diye konuşuyordu. Galiba hissediyorlar" dedi.