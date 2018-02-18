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Sümer Ezgü'nün annesi hayatını kaybetti

Sanatçı Sümer Ezgü, annesi Şadiye Ezgü'yü kaybetti. Sümer Ezgü, gözyaşları içinde annesini toprağa verdi

Sümer Ezgü'nün annesi hayatını kaybetti
Sümer Ezgü'nün Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki annesi Şadiye Ezgü, önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE BUGÜN KALDIRILDI

Burdur'a getirilen Şadiye Ezgü'nün cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

SÜMER EZGÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ulu Camii avlusunda abisi Taner Ezgü'yle birlikte taziyeleri kabul eden Sümer Ezgü, "Ailemizin en büyüğü annem vefat etti. Ne mutlu bu kadar seven insan geldi. Rahatsızdı, 30 yıl önce bay pass ameliyatı olmuştu. Kendisine çok iyi bakıyordu. Son 1 yıl konforu biraz bozulmuştu. Kızıma, 'Galiba ben hastanede öleceğim' demiş. 'Bana sıra geldi' diye konuşuyordu. Galiba hissediyorlar" dedi.



 


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