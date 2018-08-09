Sümeyra Merve Kılınç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda eğitim alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sağlık danışmanı olan Sümeyra Merve Kılınç, Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirildi. Kılınç'la birlikte Elif Esen atandı. Bu kararla birlikte Sümeyra Merve Kılınç hakkındaki bilgiler merak edildi.

SÜMEYRA MERVE KILINÇ KİMDİR?

Sümeyra Merve Kılınç, 2010 yılında Ürdün Üniversitesi'nin Arapça-İngilizce dilinde eğitim Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırlayan Merve Kılınç, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı.2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak görev yapan Merve sümeyra Kılınç, 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı danışmanı Sümeyra Merve Kılınç, Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu.