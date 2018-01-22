Sumudica'dan Cüneyt Çakır'a tepki



'TÜM TÜRKİYE GÖRSÜN'

Kayserispor - Galatasaray (Maç özeti)

Haber Merkezi

'de 18. haftanın kapanış maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Farklı devrelere sahne olan kritik müsabakayı Fatih Terim'in ekibi 3-1 kazanmayı başardı. Son 4 dış saha mücadelesini kaybeden Cim Bom, bu seriye noktayı koydu.Mücadelenin ardındanteknik direktörü Sumudica önemli değerlendirmelerde bulundu.'Gösterin, bütün pozisyonları gösterin. Umut'un pozisyonunu da gösterin, tüm Türkiye görsün. Türkiye'nin en iyi hakemi diyorlar, nasıl göremez bunu, anlamıyorum.''Hatalar var ama bizim yaptığımız hatalar değil. Yan hakemin önünde olan pozisyon, ofsayt var golde. Umut'un pozisyonu var, Denayer arkadan itti, kırmızı kart, bu da büyük bir hata.''Galatasaray'da 5 futbolcu 2. yarıda yerde kaldı. Muslera topu oyuna geç soktu. Galatasaray gibi bir takım. Yan hakemin önünde olan pozisyon, 1 metre ofsayt var.Bu şekilde oynayamayız, bu şekilde oynadığımız futbolun anlamı yok. Hakemler bizim lehimize hiç hata yapmıyorlar.'