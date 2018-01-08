Suna Selen kimdir? (Münir Özkul'un eski eşi)

Münir Özkul’un
meslektaşı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Suna Selen
, 1 Temmuz 1939’da doğdu. Beşiktaş Atatürk Lisesi ve Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Suna Selen, Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Aynı zamanda sanat yönetmenliği yapam Suna Selen, üniversitede 1 yıl Akademi Resim, 1 yıl Hukuk, 1 yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi aldı. Birçok sinema filmi ve dizide rol aldı.
Suna Selen
SUNA SELEN'İN EVLİLİKLERİ
en son, Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı. Sanatçı, Çasod üyesi. Münir Özkul ve Güner Sümer'le evlendi.
SUNA SELEN YAZAR FATMA ALİYE HANIM'IN TORUNU
Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un
ve oyuncu Sinan Sümer'in
annesi. Yazar Fatma Aliye Hanım'ın
da torunu. Bir dönem modellik de yaptı.
PAMUK PRENSES VE 7 CÜCELER'İN KÖTÜ KRALİÇESİ
Pamuk Prenses ve 7 cüceler
filminde Suna Selen
Kötü Kraliçe rolünü canlandırdı.
SUNA SELEN'İN ÖDÜLLERİ
1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali,
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü,
Pamuk Prenses ve 7 Cüceler 5. Ankara Film Festivali,
1993, Yardımcı kadın oyuncu,
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 22. İstanbul Film Festivali,
En İyi Kadın Oyuncu Gönderilmemiş Mektuplar
SUNA SELEN: UMMAN HANIM HEPİMİZİN ŞANSIYDI
Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen
de törene katılarak Umman Özkul
'a destek oldu. Suna Selen
, "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.
Suna Selen ve Umman Özkul ile oğlu Ferdi Özkul
''SON ANA KADAR KABUL ETMEDİ''
Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul
, "Benim söyleyeceğim bir şey var Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Ona baktı yaşama şevki, pozitif görüşüyle mağlubiyeti en son güne kadar kabul etmedi" dedi.
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul: Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu
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Elif Bayram