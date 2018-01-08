Suna Selen kimdir? (Münir Özkul'un eski eşi)



SUNA SELEN'İN EVLİLİKLERİ



SUNA SELEN YAZAR FATMA ALİYE HANIM'IN TORUNU

PAMUK PRENSES VE 7 CÜCELER'İN KÖTÜ KRALİÇESİ

SUNA SELEN'İN ÖDÜLLERİ



SUNA SELEN: UMMAN HANIM HEPİMİZİN ŞANSIYDI

''SON ANA KADAR KABUL ETMEDİ''

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Elif Bayram

meslektaşı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 1 Temmuz 1939’da doğdu. Beşiktaş Atatürk Lisesi ve Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Suna Selen, Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Aynı zamanda sanat yönetmenliği yapam Suna Selen, üniversitede 1 yıl Akademi Resim, 1 yıl Hukuk, 1 yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi aldı. Birçok sinema filmi ve dizide rol aldı.en son, Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı. Sanatçı, Çasod üyesi. Münir Özkul ve Güner Sümer'le evlendi.Oyuncu ve sunucuve oyuncuannesi. Yazarda torunu. Bir dönem modellik de yaptı.filmindeKötü Kraliçe rolünü canlandırdı.1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali,En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü,Pamuk Prenses ve 7 Cüceler 5. Ankara Film Festivali,1993, Yardımcı kadın oyuncu,Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 22. İstanbul Film Festivali,En İyi Kadın Oyuncu Gönderilmemiş Mektuplarde törene katılarak'a destek oldu., "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı., "Benim söyleyeceğim bir şey var Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Ona baktı yaşama şevki, pozitif görüşüyle mağlubiyeti en son güne kadar kabul etmedi" dedi.