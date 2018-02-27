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Sundance'dan büyük ödülle dönen ''Kelebekler'' 30 Mart'ta sinemalarda

Sundance Film Festivali Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım KELEBEKLER 30 Mart 2018’de Türkiye’de gösterime giriyor.

27 Şubat 2018, Salı 13:54
Sundance'dan büyük ödülle dönen ''Kelebekler'' 30 Mart'ta sinemalarda

Sundance Film Festivali Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım KELEBEKLER 30 Mart 2018’de Türkiye’de gösterime giriyor. “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleri ile ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş olan Tolga Karaçelik senaryosunu yazıp yönettiği son filmi KELEBEKLER ile de başarı grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor.
 
Dünya ve Avrupa prömiyerlerinin ardından sinemaseverlerin yoğun ilgisi ve büyük beğenisiyle karşılanan film uluslararası basından övgü dolu yorumlar aldı.
 
Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan  Kesal’ın kadrosunda yer aldığı KELEBEKLER 30 Mart 2018’de Türk sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
 
Tolga Karaçelik, yeni filmi Kelebekler'i  “Bu filmi biz yaptık, artık herkesindir” paylaşımıyla duyurmuştu... 

 

 Kelebekler filmi konusu


 30 yıl ayrı kaldıktan sonra, babaları 3 çocuğunu Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır.  Nedenini bilmezler. En büyükleri, Cemal, onları alır ve bu garip köye doğru yola çıkarlar. Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan üç kardeş Hasanlar’a vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler ve babaları, vasiyetinde köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir. Köyde geçirdikleri zaman süresinde yaşadıkları enteresan olaylar esnasında hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlamaya çalışırlar.
KELEBEKLER büyüyememiş insanların hikayesi…
 

Kelebekler filmi fragmanı: 
 




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