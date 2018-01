Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi aldı

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldu. 'Kelebekler', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor