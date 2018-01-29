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Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi aldı

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldu. 'Kelebekler', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor

Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi aldı
Bu yıl 18 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen 18. Sundance Film Festivali kapsamında ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışan “Kelebekler” filmi “En İyi Film” ödülüne layık görüldü.

Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter üstleniyor.

Tolga Karaçelik'in bir önceki filmi Sarmaşık da çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüştü.



KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEK VERMEMİŞTİ

Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler’e Kültür Bakanlığı tarafından destek verilmemiş, Karaçelik alınan bu kararı sosyal medya hesabından “Kültür Bakanlığı yeni filmim Kelebekler’i desteğe layık bulmamış” diyerek duyurmuştu.


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